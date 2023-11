Pillan a Messi echándole ojito a una reportera

Recientemente, a Messi lo pillaron mirando a una reportera llamada Sofi Martínez. En el video se puede observar cuando a él lo están entrevistando y de repente mira hacia su derecha, donde estaba esta mujer. Ella se ve nerviosa, por lo que se mueve y hasta se ríe a frente de la cámara, mientras espera hacerle sus preguntas.

Los internautas no pudieron evitar comentar sobre este hecho, en donde afirmaron que no estaba haciendo nada malo. Asimismo, que era un humano y podía mirar a cualquier persona.

"Eso se llama un corto circuito y ocurre, él es humano y le pudo gustar la chica", "Ay mamá Messi tu no, tu no saz zas fuera", "A no pues, Messi el más fiel, por Dios tiene derecho a ver a otro lado", "Ahora no se puede mirar la cara de las personas", "Por Dios, será que eso es un pecado, uno puede mirar a otra persona", "Quien sabe en qué estaría pensando él y ya lo andan poniendo de enamorado", dijeron algunos.

Frente a este hecho, Lionel Messi no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, se ha viralizado en las diferentes redes sociales, TikTok e Instagram. Algunos fans también dicen que él no puede serle infiel a Antonela, porque lo ponen de referente cuando hablan de fidelidad.