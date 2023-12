La telenovela 'Rigo' ha cautivado al público colombiano con su maravillosa historia.

César Augusto Betancur, conocido como 'Pucheros', libretista de la serie, compartió detalles sobre el proceso de producción y la relación con Rigoberto Urán en una entrevista, donde señaló que la colaboración con el ciclista fue completamente diferente. En relación con las exigencias del deportista para los libretos, 'Pucheros' reveló: "Rigo no señaló nada, no enfatizó nada y todo lo que le pregunté me respondió, igual la esposa. Todo lo que les propuse que iba a hacer en los guiones lo aceptó... sin ningún problema". Esta actitud abierta permitió al equipo creativo explorar libremente la historia de Urán y plasmarla en la pantalla.

Betancur destacó que, a diferencia de otras producciones, no hubo restricciones impuestas por Rigoberto sobre qué aspectos de su vida personal podían incluirse en la novela. "Rigo no hizo ninguna exigencia, no señaló nada que no pudiera ser contado en la serie", afirmó el libretista.