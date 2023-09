Peso Pluma recibió amenazas de muerte, ¿qué se sabe del caso?

El artista en diferentes ocasiones ha confirmado que ha escrito canciones por encargo de narcotraficantes.

Según lo reveló la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ya se realizan las investigaciones pertinentes para determinar si estas amenazas fueron puestas por algún cartel, debido a que el artista en diferentes ocasiones ha confirmado que ha escrito canciones por encargo de narcotraficantes.

“No sabemos si son del crimen organizado o no, porque también pudo ser algún ciudadano que no le guste esta música, sin embargo, la investigación ya está en la fiscalía y con esa investigación en mano consideraremos en próximos días si continuamos con el concierto o no, por seguridad del cantante, pero, sobre todo, de los tijuanenses”, señaló a medios.

En redes sociales se ha hecho viral la imagen de al menos uno de los carteles con amenazas al cantante, de 24 años, el cual está firmado con la sigla CJNG, correspondiente al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias narco más poderosas de México con presencia en varios países.

En medio de las amenazas, Peso Pluma asistió este martes a los MTV Video Music Awards 2023, que se realizan en Nueva Jersey.

Peso Pluma es un cantante y compositor mexicano de música regional, especialmente corridos tumbados, que es una mezcla de corridos y trap. Nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco, México, y su verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija.