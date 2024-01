Peso Pluma quedó mal parado: le echó agua a un fan en pleno concierto

Peso Pluma sigue dando de qué hablar, pero en esta ocasión no fue por su música sino por un concierto. Él se encontraba en un evento de varias emisoras de radio en Texas, Estados Unidos. Y lo que más llamó la atención fue cuando se subió a la tarima y empezó a cantar sus mejores éxitos. Sin embargo, minutos después, fue criticad por un gesto que tuvo.

Cuando estaba en el mejor momento en el escenario, un fan acercó su mano y le tocó el pantalón a Peso Pluma. Él estaba feliz viendo a su artista favorito dando lo mejor, pero cuando el intérprete de 'Ella baila sola' se devuelve, lo moja con el agua que tenía en una botella.

Esto no fue bien visto por sus seguidores, quienes no estuvieron de acuerdo con este gesto del cantante mexicano. Aunque se puede apreciar cómo se molestó con su seguidor, sin pensarlo lo moja y sigue como si nada.

Los seguidores no perdieron la oportunidad para comentar y asegurar que a Peso Pluma se le había "subido la fama". Además, que era muy atrevido por lo que acaba de hacer.

"Cuando se les sube la fama a la cabeza pierde el respeto a los demás", "Déjenlo que en unos años nadie se acordará de el", "Ahora lo justifican diciendo que fue culpa del aficionado", "Qué humillante", "Se le subió la fama a la cabeza, el dinero no compra neuronas", "Jajajajajaja… no me cae bien pero por algo lo hizo", "Eso sucede cuando idealizamos simples personas y los alabamos como si fueran seres de otro planeta", entre otros.

