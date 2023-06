Peso Pluma confesó que no le gusta su voz y usuarios 'lo cogieron de parche': "a nosotros menos"

Pese a que 'Ella baila sola' ha sido un competo hit, hay quienes desde un inicio criticaron la voz de Peso Pluma, pues está fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar.

Precisamente, su voz fue un tema al que el cantante mexicano se refirió hace un tiempo, asegurando que a él tampoco le gusta; sin embargo, reconoce que es diferente a las demás y eso le agrada.

Según Peso Pluma, es otro estilo totalmente diferente y eso es lo que se está viendo ahorita en la industria musical, pues para él, no necesariamente los cantantes tienen que tener buena voz.

"Para que algo pegue no necesariamente tengo que ser una ver** cantando", aseguró el artista.

¿Qué dicen los internautas de la voz de Peso Pluma?

Tras las declaraciones del artista, muchos usuarios de las redes sociales coincidieron con que a ellos tampoco les gusta su voz e incluso bromearon en que si ni a él mismo le agrada, qué puede esperar de las demás personas.

"Imagínese, no le gusta ni a él y la gente me insulta porque no me gusta a mí"

"JAJAJAJAJAJAJAJ sino le gusta a él, por que cree a nosotros si?"

"Eso es lo que vende ahora, no tener voz xD pregúntale a Bad Bunny"