Pesadilla que vivió Luisa Fernanda W porque su hijo se cayó de la cama

La influencer contó cómo pasó una de las noches más preocupantes al lado de sus hijos.

Lea también: Cábalas de Antonela Rocuzzo que celebran los hinchas de Argentina en triunfo del Mundial



Sin embargo, Luisa Fernanda no la está pasando muy bien con el nacimiento de su segundo hijo. ¿Qué pasó?



Ella contó a través de redes sociales que Pipe está en un viaje por Venezuela, por lo cual, tuvo que dejarlos por unos días. Esa noche que él partió del país, ocurrieron varios hechos que atormentaron a la paísa.



Todo empezó con una araña que llegó a su brazo y con mucho miedo la lanzó y cayó en donde estaba su hijo menor, Domenic. De inmediato corre el animal y vuela hacia la cobija. Por lo cual, no tuvo más remedio que espichar al arácnido.



Ella pensó que toda la pesadilla había terminado ahí, pero no. Luisa indicó que siempre pone unas almohadas en una esquina de la cama para que no se caiga su hijo, pero, esta vez por todo lo que pasó con el insecto, se le olvidó.

Lea también: Vidente que le pegó a predicción sobre triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022



Por este motivo, la cantante colombiana no se percató y cuando estaba durmiendo escucho un golpe muy fuerte. Se trataba de su pequeño Máximo, quien gritó del dolor. A pesar de esto, la joven indica que no fue grave el totazo que se dio.