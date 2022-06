Al parecer, antes de que finalice el 2022 estarán disponibles las películas de 'Spiderman'.

Sin embargo, el estreno de 'Spiderman No Way Home' cambió para siempre la manera en la que los fans del fans del 'trepamuros' imaginaban las cintas sobre el héroe. La película fue tan exitosa que después de su exitoso estreno, se anunció una versión extendida.

Por esta razón muchos de ellos están a la espera de que esta película se encuentre disponible en las plataformas de streaming.

Pese a que HBO Max ya anunció la fecha en la que esta cinta hará parte de su catálogo, muchos fanáticos desean poder hacer una maratón con todas las películas del Hombre Araña, eso significa tener la trilogía de Tobey Maguire, las dos cintas de Andrew Garfield y la nueva saga con Tom Holland.

Ahora se conoció que Disney+ sí contaría con absolutamente todas las películas del Spider-Man.

¿Cuándo llegarían las películas de Spider-Man a Disney+?

Desde varios foros y redes sociales se ha afirmado que todas las sagas de Spiderman (con excepción de No Way Home), estarán en la plataforma, de Disney Plus. Incluso se ha afirmado que estas películas ya han sido registradas en el servidor local de Disney+.