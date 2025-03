La modelo y ex Miss Universo Paulina Vega Dieppa dejó a sus seguidores sin palabras al confirmar, a través de su cuenta de Instagram, que se ha casado y se ha convertido en madre. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pues hasta ahora no se conocía ningún detalle sobre su matrimonio ni su embarazo.

Hasta el momento, los detalles sobre el esposo de Paulina Vega y su hija son escasos. No se ha revelado el nombre de la bebé, ni tampoco el del hombre con quien contrajo matrimonio. Sin embargo, han circulado rumores que indican que su pareja sería un empresario extranjero , aunque esto no ha sido confirmado por la propia modelo.

Ante la curiosidad de sus seguidores y los comentarios que cuestionaban su decisión de mantener en secreto su boda y embarazo, Paulina compartió una publicación en la que explicó su perspectiva sobre la privacidad y la importancia de seleccionar qué aspectos de la vida deben compartirse públicamente.

"Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo", escribió en su cuenta de Instagram.

Según la modelo, en la actualidad se ha vuelto común exponerlo todo en redes sociales, lo que hace que la privacidad sea vista como algo inusual. No obstante, ella considera que decidir qué compartir y qué reservarse es una elección personal.

"En las redes sociales, exponerlo todo es la ‘norma’, por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, genera presión, especialmente cuando están buscando volverse más populares [...]. No todo tiene que ser contado, no todo tiene que ser visto. La privacidad no es aislamiento, tampoco es egoísmo; es selección", reflexionó la barranquillera.