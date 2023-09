¿Participante de MasterChef Celebrity renunciaría al programa?: "gracias por todo"

El famoso comediante, Adirán Parada, decidió realizar un posteo, en donde se desahogó y habló acerca de las cosas que no se ven detrás de todos los retos. En donde afirmó que nunca había vivido tanto estrés por largo tiempo.

Luego, quiso dejar un mensaje bastante extenso, en donde reveló las razones por las que quiere tirar la toalla. Luego, vario de los seguidores le pidieron que no lo hiciera.

"Como mi personalidad es competitiva me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el río. Tal vez después se me pase", expresó Adrián Parada.

Además, en los últimos días, confesó que antes de Mastechef "no me conocía nadie". Por lo cual, ha sido un espacio, en donde ha podido dar lo mejor de él y caracterizarse por sus exquisitos platos.