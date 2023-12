Parece que no fue ‘La Ocasión’: Anuel y Arcángel siguen peleando y te contamos por qué

¿Qué dijo Anuel sobre Arcángel?

La última chispa en esta batalla se encendió cuando Anuel, conocido por su carácter directo, respondió sarcásticamente a las declaraciones de Arcángel. En sus historias de redes sociales, publicó una imagen haciendo una mímica de estar sentado con el texto: "#@Arcangel Aquí practicando la pose pa cuando arca me meta preso", acompañado de varios emoticones de risa.

Esta respuesta irónica dejó en evidencia el desacuerdo y la tensión existente entre ambos artistas, generando apoyo y críticas divididas entre sus seguidores.

¿Arcangel y Anuel son amigos?

Arcángel, por su parte, ha reiterado que no es enemigo de Anuel, enfocándose en su familia y dejando claro que no busca generar conflictos. A pesar de ello, las declaraciones del intérprete de "Me prefieres a mí" han reavivado el enfrentamiento y mantienen en vilo a la comunidad del género urbano, quienes siguen de cerca cada capítulo de esta polémica historia.

Este nuevo episodio añade más leña al fuego en la relación entre Anuel y Arcángel, dejando entrever que la resolución del conflicto legal está lejos de encontrar un terreno de paz entre estos dos reconocidos artistas.