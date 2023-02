Papá de Shakira ya no será operado: médicos no dieron el aval para el procedimiento

Don William Mebarak está atravesando un delicado estado de salud a sus 91 años.

En medio de su éxito con 'Session #53' con Bizarrap y el festejo de su cumpleaños, Shakira tuvo que enfrentarse a una situación un tanto dolorosa y preocupante, pues su padre don William Mebarak ya no será intervenido quirúrgicamente para lograr mejorar su estado de salud, tras haber sufrido una fuerte caída el año pasado.

El deterioro de la salud de don William retrasó los planes de Shakira de mudarse con sus hijos y el resto de su familia a Miami, pues aconsejada por los médicos, la colombiana prefirió estabilizar la condición de su padre y posteriormente viajar con él sin ningún problema.

Los cuidados y tratamientos son pan de cada día en la vida del progenitor de la barranquillera, sin embargo, una cirugía programada para este lunes 6 de enero que buscaba mejorar el estado de salud del hombre de 91 años, eran las esperanzas que guardaba Shakira para finalmente realizar su viaje, no obstante, por recomendación médica, don William no entrará al quirófano o por lo menos, no en la fecha pactada.

Según medios internacionales, las razones se basan en el delicado estado de salud de don William, pues para los médicos, él solo debe ser intervenido de ser muy necesario.