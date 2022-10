Papá de Luis A. Colmenares empieza octubre nostálgico y recuerda a su hijo con inéditas fotos

Doce años después de la muerte de su hijo, Luis Alonso Colmenares honra su memoria.

Entretanto, ha sido su padre Luis Alonso Colmenares, quien no dejó pasar el inicio de este mes, para recordar a su hijo y conmemorar su partida, publicando un mensaje y fotos inéditas del joven en su infancia y adolescencia.

“Otra vez octubre… Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me conoce, cuando me ve en los aeropuertos, en los aviones, en cualquier parte, o mis estudiantes en las aulas universitarias, todos se quedan viéndome, y yo me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima”, escribió el hombre en su cuenta de Instagram.

