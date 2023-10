Paola Usme dio detalles de cómo será su matrimonio con Carlos Castro

Paola habló comentó cómo y cuando será su matrimonio tan esperado. Hay que destacar que, en plena final de 'Survivor, la isla de los famosos' confesó que llegará al altar con su novio y esto emocionó a muchos. Y como algunos la han visto sin anillo, aclaró todo el tema.

"Yo nunca tengo anillo. Lo uso siempre en momentos especiales, que valga la pena. No es que salga a la calle con el anillo, porque me da susto, que me lo roben o que se me pierda y me pase algo, pero estoy super firme", expresó.

Además, dijo que se encuentra en los preparativos de su boda y dijo "ojalá nos alcance el presupuesto, no hay fecha, pero será sí en el 2024 en Medellín".

Aunque dijo que quería mucho a Bogotá, "es mi ciudad favorita, ya hasta me gusta el frío, antes me daba gripa". Sin embargo, su matrimonio será en la ciudad de la eterna primavera, su tierra natal.