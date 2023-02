Paola Turbay ¿Qué hacía antes de ser famosa?

Paola Turbay sigue siendo una cajita de sorpresas para sus seguidores.

La exreina, actriz, presentadora y empresaria Paola Turbay es sin lugar a dudas una de las famosas más queridas en Colombia, pues a pesar de que no nació en el país, logró conseguir la nacionalidad y convertirse en Señorita Colombia en 1991.

Actualmente Paola Turbay tiene 52 años, está casada con el director de cine Alejandro Estrada con quien lleva más o menos tres décadas y fruto de eses amor, tienen dos hijos.

Cuando le preguntan a qué está dedicada asegura que a su familia, sus proyectos y a sí misma, siendo esto lo más importante en su vida, pues aunque asegura le hace falta viajar y aprender más, está feliz con lo que ha logrado hasta el momento.

Pero muchos se preguntan qué hacía Paola Turbay antes de ser famosa, sin embargo, no hay mucho que contar, pues a los 13 años empezó a incursionar en el mundo del entretenimiento, dando así sus primeros pinitos en la pantalla chica. Posteriormente, estudió Psicología y tras terminar su carrera, se dedicó al modelaje y a la presentación de televisión.

Su nombre y belleza ya era conocido en el mundo entero y quizás para fortalecer más su carrera, Paola decidió estudiar actuación y fue entonces cuando llegó a Hollywood, siendo sus participaciones en las series CBS Cane y ABC Family The Secret Life of the American Teenager por las que más la recuerdan.