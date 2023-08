Paola Turbay está más que tragada: enterneció con romántico mensaje a su esposo ¡Que viva el amor!

Luego del gran éxito que tuvo ‘Ana de Nadie’, Paola Turbay sigue dando de qué hablar. Aunque en varias ocasiones lo hizo por los divertidos videos que grabó juntos a sus compañeros de set, en esta oportunidad fue por su gran amor: Alejandro Estrada, su esposo.

Desde 1994 casados, están más felices que nunca. Así lo han dejado ver en varias fotografías, en donde aparecen juntos.

Recientemente, la exreina de Colombia publicó un mensaje muy tierno y enamoró a todos sus fans, con la gran relación que tiene con su esposo. “Amo la sonrisa que me sacas cuando te veo”, expresó.

Los comentarios se llenaron en aquella imagen por lo bella que fue con su pareja. “love is in the air 😍”, “Dios bendiga ese amor por siempre”, Si aún te saca sonrisas y hasta carcajadas es porque el amor está vivo”, “Para mi una sonrisa tuya alegra mi día”, No sé si me gustaría más ser Alejandro o Paola”, dijeron algunos.