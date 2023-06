Paola Jara y Yailin sorprendieron con el mismo vestido: se robaron todas las miradas por lo divinas

Más de uno quedó sorprendido, porque a ambas se le ve muy bien este vestido que se ha robado toda la atención. Por lo cual, los internautas no perdieron oportunidad para comentar acerca de cómo se veían Paola Jara y Yailin con el mismo traje rojo.

"Se ven hermosas ambas", "Amores lindos", "Esperando a las 'Bichotas' y su crítica", "Todo el que compre ropa en un lugar como Sara, usarán el mismo look", "A Yailin le queda super", "La verdad se le ve mejor a Yailin", "No tengo a quién defender", "La moda lo es para todos", "Justo aquí es donde uno dice, no es la ropa es el 'flow' con que te vistas", entre otros comentarios.

Las dos artistas han sorprendido con su belleza. Por su parte, Paola por su forma de expresar y ser una excelente cantante en su género. Y Yailin ha demostrado que es una mujer empoderada y que puede salir adelante con su pequeña Cattleya.