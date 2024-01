Paola Jara es una reconocida cantante de música popular que ha dado de qué hablar por la relación que tiene con Jessi Uribe. Luego de varios años de casados lo han criticado por estar juntos, por lo que sucedió con Sandra Barrios, la expareja del intérprete de 'Dulce pecado'. Sin embargo, los artistas siguen más fuertes que nunca demostrando lo mucho que se aman.

¿Paola Jara tendrá hijos con Jessi Uribe?

Ahora bien, recientemente Paola Jara hizo una dinámica que preguntas y allí unos fans se cuestionaron sobre si se vería como mamá. A lo que ella respondió lo siguiente

"Oiga, ustedes sí me preguntan a mí este tipo de cosas. Vamos a ver qué nos depara el destino, pero sí, me imagino como mamá porque me encantan los niños y los amo mucho", expresó Jara.