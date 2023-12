Paola Jara se 'pegó' romántica escapadita con Jessi Uribe: Mostraron lo tragados que están

En los últimos días, Paola Jara ha mostrado lo tragada que está de Jessi Uribe. Hace unos días celebró los cuatro años que cumplió con el cantante de música popular. En las historias de Instagram le dejó un tierno mensaje, demostrando el cariño que le tiene a su esposo. "Te amo, amor de mi vida".

Hace una semana, el bumangués sorprendió a la paisa en un concierto. Ella no cabía de la dicha al verlo ahí en el escenario y lo que más llamó la atención fue la forma en la que se estaban mirando.

Los internautas no pudieron evitar tanto amor y decidieron comentar acerca de estos lindos momentos. "Son el dúo perfecto, que Dios los bendiga", "Tremenda sorpresa, fue muy emocionante", "Este par me encantan 🥰🥰", "Me encanta la pareja del año, los aplaudo de pie, mi más grande ejemplo a seguir 🙌❤️🥰", dijeron algunos.