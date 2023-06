Paola Jara se llevó el susto de su vida: fan se escondió en el baúl de su carro ¡De no creer!

Paola Jara reveló que vivió un gran susto por culpa de un fan.

Además, porque sus canciones llegan al corazón de los fans y en los conciertos pone a cantar a grito herido, todo su repertorio. En esta ocasión, sorprendió a todos, luego de contar lo que le pasó hace unas horas.

Recientemente, ella publicó en sus redes sociales que se llevó el susto de su vida. Hay que destacar que, muchos seguidores hacen lo que sea por tener una foto con su cantante favorito. Y esta persona logró tener una conversación con ella y quedó tranquilo.

"Estaba en el baúl del carro para una foto, casi me mata del susto jajaja y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo", fue lo que escribió Paola en su historia de Instagram, en donde tiene más de seis millones de seguidores. Varios dijeron que ella tuvo mucha paciencia, luego de este suceso con el que casi le da algo.

Los comentarios no se hicieron esperar, luego de que Paola comentara cómo la había pasado y lo que sucedió en detalle. "Que no vaya a nada, es un atrevido", "Mucha paciencia la de esa mujer", "Yo siento que la confianza tiene sus límites", "Qué pecado con la vieja", "Se le perdona porque es una persona especial", "Debería de ir al cumpleaños", "Pero qué miedo", "Es un niño down ellos son puro amor", fueron los mensajes que escribieron algunos.