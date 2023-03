La esposa de Jessi Uribe ha aplazado el tema de maternidad y a pesar de que él ya tiene hijos, le pide que sean papás.

Ese tema es algo por lo que cercanos y fans les han preguntado a la pareja, debido a que ya llegaron juntos al altar y aún no se han visto señales de que crezca la familia.

En una charla con Laura Acuña en su programa 'En la sala de Laura Acuña', la cantante de"Pobre Perro"confesó que tiene un poco de temor a ser mamá y justamente por eso ha aplazado durante muchos años ese tema.

"No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida", aseguró.

También reveló que Jessi Uribe le ha 'echo ojitos' para que sean papás, aunque el cantante ya tiene 4 hijos de su relación con Sandra Barrios, desea tener un hijo con su actual esposa.

Para amenizar el tema la artista resaltó que "practican" bastante, pero por ahora espera seguir sin hijos.

