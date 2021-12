“A palabras necias oídos sordos”: J Balvin considera a Residente como su amigo

Residente arremetió contra J Balvin y dijo que su música es como un carro de hot dogs tras sus críticas a los Latin Grammy.

J Balvin, luego de meses de la pelea que protagonizó con Residente tras las críticas que hizo el cantante paisa a los Latin Grammy porque, a su juicio, no se tuvo en cuenta a los cantantes del género urbano , se pronunció sobre esa polémica.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar, cada quien tiene su conciencia tranquila, yo sé lo que dije y por qué no salí a hablar... a palabras necias oídos sordos”, dijo en una entrevista con Dímelo King a través de YouTube.

Puedes ver: ¡Care broma! Representante de Marc Anthony explicó sus raros movimientos de mandíbula

Dijo que se sintió solo y logró darse cuenta con quien cuenta en realidad y que en ese momento no salió a dar una explicación porque no cree que estuvo mal lo que hizo. "Si hubiera sentido que tendría que dar una explicación salgo y lo hago como lo hice con la canción Perra... la palabra tuya contra la mía y la conciencia tuya contra la mía. Soy paisa, si a mí me caen limones hago limonada”, afirmó.