La influenciadora Ornella Sierra ha captado la atención de sus seguidores al revelar un cambio significativo en su apariencia. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Ornella no es ajena a compartir detalles de su vida personal, y esta vez no ha sido la excepción al mostrar su nueva imagen y el estado actual de su cabello natural.

Recientemente, la creadora de contenido decidió dar un paso hacia un look renovado, asistiendo a uno de los estilistas más reconocidos, conocido como el "Rey de las Extensiones". A través de Instagram de Ornella, se pudo ver parte del proceso de transformación. El estilista no solo se encargó de modificar su color de cabello, sino también de mostrar a sus seguidores cómo ha evolucionado su cabello natural, el cual ha estado en proceso de recuperación tras años de tratamientos decolorantes.

"Su cabello está muy brillante, lo tiene un poquito más larguito. Lo importante es que está sano, sedoso, está súper bonito", indicó el estilista, subrayando el buen estado de salud capilar que ha logrado Ornella. Sin embargo, también señaló que debido a los procesos de decoloración, es difícil mantener el cabello largo y fuerte, razón por la cual las extensiones siguen siendo una parte esencial del look de la influenciadora.

El cambio de look: adiós al rubio y bienvenida al castaño

El gran cambio no se limitó a la salud del cabello de Ornella, sino que también incluyó una transformación en su color. Durante el procedimiento, el estilista comenzó a teñir su cabello, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes estaban ansiosos por ver el resultado final. Ornella finalmente reveló que había decidido oscurecer su característico tono rubio, optando por un rubio más oscuro, cercano al castaño.

El resultado fue compartido en un post de Instagram, donde Ornella expresó sus sentimientos hacia este nuevo look y la despedida del rubio que la había acompañado durante tanto tiempo. "Hoy le damos fin a una ERA, amamos el rubio, amamos el rosado, pero ya cumplieron su ciclo en mi vida. AMO mi nuevo color, es mi base natural, me siento divina, fresca y siento que me estoy yendo de TBT a cuando estaba estudiando", escribió la influenciadora, acompañando la publicación con una foto de su cabello natural cuando tenía 18 años.