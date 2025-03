El Festival Estéreo Picnic 2025 llegó a su fin con una noche vibrante y llena de sorpresas. La encargada de dar el último show del evento fue Olivia Rodrigo, quien, a pesar de la intensa lluvia en Bogotá, ofreció una presentación enérgica que dejó huella en sus fanáticos.

A sus 22 años, la estrella del pop ha conquistado escenarios de todo el mundo, y su paso por Colombia no fue la excepción. Rodrigo ya venía de presentarse en otros grandes festivales, como Lollapalooza Brasil, donde ha mantenido una interacción especial con su público.

¿Cómo reaccionó Olivia Rodrigo ante el público de Bogotá?

Desde el inicio de su presentación con “Obsessed”, el público bogotano respondió con entusiasmo, saltando y coreando cada una de sus canciones. La artista no tardó en notar la energía de los asistentes y expresó su emoción:

"Esta multitud quiere, al parecer, tener una muy buena noche (…) Esta es mi primera vez en Colombia, estoy muy feliz de estar acá. Esta mañana pude conocer su bonita ciudad”, dijo Rodrigo ante los aplausos de los miles de fanáticos que se reunieron para verla.

A lo largo de su show, la cantante no solo cantó y bailó, sino que también mostró su talento con la guitarra, aportando un toque rockero a la noche.

¿Por qué Bogotá destacó en la interpretación de “bad idea right?”?

Uno de los momentos más impactantes del concierto llegó cuando Rodrigo interpretó “bad idea right?”, canción en la que suele hacer una dinámica especial con sus seguidores. En esta parte del show, la artista pide a los asistentes que guarden silencio cuando canta la línea:

"Now I'm gettin' in the car, wreckin' all my plans I know I should stop",

para luego explotar en gritos en la parte:

"but I can't".

Aunque en otros países, incluyendo Estados Unidos y Brasil, esta dinámica ha funcionado bien, los fanáticos en Bogotá lograron sorprender a la cantante con la precisión y energía con la que ejecutaron el momento. Rodrigo quedó tan impactada que incluso hizo una pausa para expresar su sorpresa ante la impecable participación del público colombiano.