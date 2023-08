Novia de Jhonny Rivera reveló los retoques que se ha hecho: más de uno se impactó con la respuesta

En varias oportunidades han visto al intérprete de 'Mi Decisión' muy feliz bailando y agarrado de la mano de su hermosa novia. Por lo cual, muchos se han cuestionado si tiene alguna cirugía.

Recientemente, Jenny quiso hacer una dinámica de preguntas para resolver todas las dudas que tiene sus seguidores. En este 'clip' algunos le preguntaron por su novio, pero también varios quisieron saber si tiene algún retoque estético y en dónde. Por lo cual, ella despejó la dudas y aclaró lo siguiente.

"Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más. Ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más", expresó la novia de Jhonny Rivera.

La pareja ha dado de qué hablar y más por un video, en donde Jenny confesó que ella nunca había tenido novio. Además, dijo que tampoco había dado un beso, por lo cual, más de uno quedó impactado por aquellas confesiones.