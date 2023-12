Novia de Jhonny Rivera reveló cuántas cirugías se ha realizado: la cifra impactó

Recientemente, Jenny López hizo una dinámica en donde varios seguidores le preguntaron acerca de su vida privada. Una de las que más se repitió fue la de ¿cuántas cirugías tiene?

Frente a esto, la novia de Jhonny Rivera afirmó que "“Solo tengo aumento de bu*** (220 cc) y la rino. No tengo nada más (En la cara tampoco) nunca me he inyectado nada”, expresó en una historia de Instagram.

En una oportunidad, López aseguró que ella misma ha invertido en sus cirugías y que se siente muy bien con ellas. Sin embargo, algunos la han criticado, pero también hay quienes se han encargado de defenderla y afirmar que cada quien hace con su dinero lo que pueden.