“No sabemos qué pasó" Jhonny Rivera conmovido por una gran pérdida

“Les cuento pues que Copito quedó huerfanito, miren el desespero de este pobre animal. La mamá amaneció muerta, no sabemos por qué. Pensamos que fue un rayo que la infartó, porque anoche hubo una tormenta eléctrica. Una culebra, pues no creemos, porque realmente le hubiera pasado a otros caballos o a otros animales en otra ocasión. Normalmente una culebra pica en un potrero, pero no hemos visto que se vengan a las pesebreras a atacar a los animales. Está desesperadito, pobrecito mi niño, porque él nunca ha estado separado de la mamá y no queremos que vea ese cuadro tan triste de ver sacar a la mamá en las condiciones que está”.

Durante la tarde de este sábado el cantante confirmó que el animal sufrió un infarta debido a un rayo que cayó en la finca.