La presentadora habló de la anécdota que vivió con su segundo hijo.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de entretenimiento aprovechó para contar una tierna y emocionante anécdota que vivió con su segundo hijo, quien ya dijo su primera palabra. El relato fue realizado en un post acompañado de una foto en la que posa junto al pequeño niño, fruto de su amor con el actor.

Según contó Cruz, ha recibido una nueva alegría de parte de Salvador luego de que dijera su primera palabra de forma inesperada. Pese a que en el pasado había intentado decirla, la colombiana aseguró que pensó que eran ideas de ella y que aún no había ocurrido.

Carolina dijo, bastante contenta, que su segundo bebé dijo “mamá” como primera palabra, por lo que sentía una gran gratitud con la vida por estos regalos que le llegaban.

“Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ. Yo se la había escuchado hace algunas semanas, pero pensé que estaba loca. Hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos”, escribió la celebridad en el pie de foto, donde ya reúne más de 70.000 likes de sus seguidores.

“¿Se imaginan lo que siento? También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento, pero seguro, sin afán, sin prisa. Me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD”, agregó a su mensaje.