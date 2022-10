"No me había dado nada" Diana Celis demandó a Epa Colombia porque no le quería devolver sus cositas

La exnovia de Daneidy reveló varias situaciones incómodas que ha vivido tras su ruptura amorosa.

Cabe recordar que hace algunas semanas, la exjugadora de Independiente Santa Fe presentó una demanda contra Epa Colombia y en caso de que dicha disputa se resuelva a favor de Diana Celis, le daría derecho a acceder a la mitad de los bienes que la empresaria de keratinas consiguió durante los años que convivieron.

Inicialemente, Daneidy Barrera manifestó en su cuenta de Instagram que su expareja se había quedado con un apartamento ubicado en el barrio Olaya de Bogotá, otro en el barrio Bochica y una casa en el Restrepo que le costó 500 millones, según la influenciadora.

Tras fuerte declaración, Diana Celis salió a desmentir esa "falsa información" y por medio de sus cuentas oficiales dejó claro que a lo largo de la relación que sostuvo con ‘Epa Colombia’ nunca recibió nada.

“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda. Así que no hablen de que estoy pidiendo más porque no es así. Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías. Eso, siendo mío, tampoco quería dármelo”, expresó Diana Celis.

Además, la futbolista añadió que mientras tuvo una relación con 'Epa Colombia' la ayudo a conseguir varias de las cosas que tiene actualmente.

“También trabajé, también aporté, también sequé cabellos, estuve en maratones, fui administradora, pagué nóminas y hasta agendé citas para que [ahora] ustedes hablen lo que no saben”, indicó.

Finalmente, Celis señaló que incluso sus ahorros casi no los recupera, ya que estaban en la cuenta de la empresaria de keratinas.