Nicolas Cage sorprendió al recordar el momento cuando estuvo en el útero de su madre

Nicolas Cage dejó sorprendido a más de uno con aquel recuerdo.

Ha participado en '60 segundos', 'El señor de la guerra', 'Presagio', 'Contracara', 'La leyenda del tesoro perdido', 'The old way', '¿El aprendiz de brujo', 'Hombre familia'.

A sus 59 años ha descrestado con su talento y por ser una persona carismática. Recientemente dio una entrevista que dio mucho de qué hablar.

Allí habló de un momento que lo marcó y ni había nacido. Le preguntaron cuál había sido su primer recuerdo de su infancia y lo primero que pensó fue cuando estaba en el útero de su mamá.

"Sé que suena muy lejano, y no sé si es real o no, pero a veces pienso que puedo volver al útero y sentir que puedo ver rostros en la oscuridad o algo así. Sé que suena poderosamente abstracto", añadió, "pero de alguna manera, parece que sucedió", expresó.

Él dijo que cree que fueron las vibraciones vocales que estaban en aquella época y dijo que todo venía de la mente. Hay que destacar que el cerebro es muy poderoso y todo lo que se piensa se puede crear