Letra de 'Eres' canción de Nico Hernández:

Eres un rosa tan bonita

Eres una obra de arte

Déjame decirte que Diosito

Se Lucio al crearte

Tienes esa magia

Que enamora con mirarte



Todas las cosas más lindas de este mundo

Me haces imaginarme

La energía en la que vibras

En verdad que tú eres un ángel

Eres tan sencilla tuve de encontrarte



Y es que tanto tú me encantas

Me tiene enamorado tu forma de ver la vida

Eres prueba viviente que existe magia divina

Eres esa luz que todo camino ilumina



Tanto me enamoras

Entiendo que tú escensia

Es tan diferente a todas

Cuando estoy contigo

Nunca se pasan las horas

Me enseñas que la luz

Va de la mano con la sombra



This is the feeling of MUSARI

We wanna freedom with MUSARI

Yeah, yeah, yeah, MUSARI



¡Nico Hernández!

Que lo más importante es el amor



Todas las cosas más lindas de este mundo

Me haces imaginarme

La energía en la que vibras

En verdad que tú eres un ángel

Eres tan sencilla tuve de encontrarte



Y es que tanto tú me encantas

Me tiene enamorado tu forma de ver la vida

Eres prueba viviente que existe magia divina

Eres esa luz que todo camino ilumina



Tanto me enamoras

Entiendo que tú esencia

Es tan diferente a todas

Cuando estoy contigo

Nunca se pasan las horas

Me enseñas que la luz

Va de la mano con la sombra



Y es que tanto tú me encantas

Me tiene enamorado tu forma de ver la vida

Eres prueba viviente que existe magia divina

Eres esa luz que todo camino ilumina



Tanto me enamoras

Entiendo que tú esencia

Es tan diferente a todas

Cuando estoy contigo

Nunca se pasan las horas

Me enseñas que la luz

Va de la mano con la sombra