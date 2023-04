Nicky Jam dio las 3 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos ¿Cuántos de acuerdo?

Hubo una pregunta de Gio que dejó entre la espada y la pared al músico, pues fue cuestionado sobre las tres mejores canciones de su género que deberían ir en una compilación para hacer el 'Mejor álbum del reguetón'.

Rápidamente, Nicky Jam aseguró que era una decisión complicada, pues no era solo de una época, sino de todos los tiempos, no obstante, no tardó en elegir canciones de Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón, aunque tampoco descartó incluirse en la lista. Según el artista las mejores canciones del reguetón son:

1. En La Cama (La Combi Completa) de Nicky Jam y Daddy Yankee

2. Dale Don Dale de Don Omar

3. Pa' Que Retozen de Tego Calderón

Cabe resaltar, que Nicky también indicó que se quedan muchas canciones y buenos artistas por fuera.