Nicki Nicole, de improvisar en el estudio a ser una estrella del género urbano

Fue así que, en el 2018, el productor Gonzalo Ferreyra la descubrió en un bar, quedando encantado con su voz y estilo, por esto decidió apoyarlo en su sueño y grabar algunas canciones con ella, allí surgieron los sencillos: 'No puede seguir' y 'Ahora quiere volver'.

Nicole no duda en mostrar su apoyo entre mujeres, fue así que, hace algunos años, aseguró a 'Hola' que: "lo más bonito de está sucediendo en el mundo de la música en estos momentos es la hermandad que hay entre mujeres".

Esto ha hecho que gran parte de los jóvenes, sean fanáticos, no solo de su música, sino también de su pensamiento y forma de ser, lo que la llevó a ser una de las cantantes argentinas más admiradas en diferentes lugares de Latinoamérica.

Fue así que, después de varios años en los que siguió produciendo algunos sencillos como solista, Nicole lanzó 'Mamichula' en colaboración con Trueno, su actual novio, y Bizarrap, siendo una de las canciones más importantes en su carrera.

Una de sus últimas producciones fue 'Nobody Like You' y 'Frío', las cuales en cuestión de meses ya cuentan con más de 5 millones de visualizaciones. De igual forma, ha realizado varias colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Lunay, Dread Mar I, entre otros, convirtiéndola en una de las mujeres más reconocidas en la industria.