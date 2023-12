Con un total de 22 canciones, ‘Pink Friday 2’ no escatima en colaboraciones de alto perfil, incluyendo a Drake, Lil Wayne, J. Cole, Lil Uzi Vert, Future, Tate Kobang, Lourdiz, Skillibeng, Skeng y Tasha Cobbs Leonard. La sorpresa del álbum radica en su diversidad y las fusiones innovadoras de sonidos, creando una experiencia auditiva única.

Previo al lanzamiento, se filtró sobre el contenido del álbum, lo que ha permitido que cada pista sorprenda a los oyentes. ‘Are You Gone Ya’ abre el álbum con un sampleo de ‘when the party's over’ de Billie Eilish, mientras que ‘Pink Friday Girls’ presenta el clásico ‘Girls Just Want to Have Fun’ de Cyndi Lauper.

Le puede interesar: MTV VMA’s 2023: Nicki Minaj caminó extraño por zapato que tenía desamarrado, ¿el vestido no ayudó?