Ni metiéndole color: Paola Jara falló en su nuevo intento de sudado; no lo bajan de insípido

La cantante subió un video de esta nueva preparación que realizó, pero no la dejaron sana.

Tiempo después de lo que suscitó el tema, la cantante de música popular decidió tomar revancha y subir una nueva receta del mismo plato, comparando cómo le había quedado con el anterior. La colombiana hizo pública la preparación que lleva a cabo de este sudado de pollo, al cual le imprimió sus sabores y toques personales.

No obstante, por segunda vez, la artista y el plato típico colombiano fueron comentados y criticados por los curiosos, quienes revivieron palabras usadas en 2020 para referirse al tema. En una historia plasmó cómo le quedó su nueva receta y dejó un link para que quienes deseen aprender a hacer este sudado, sigan la preparación al pie de la letra.

“Si quieres aprender mi receta del sudado de pollo”, escribió la celebridad en un post, donde mostró una foto del resultado final de su comida.

La cuenta ‘Rechismes’ subió una imagen con dos fotos, reflejando la nueva preparación de Jara, preguntándole a los espectadores qué tal les parecía el plato. Muchos se burlaron, criticaron y comentaron, haciendo énfasis en el aspecto.

“Mejor sigue cantando”, “Pero ni porque se esfuerce, eso parece guatita con salsa de maní”, “Pues ya no está tan pálido”, “La mazorca es pero para el sancocho”, “Ya tiene colorcito”, “La presentación del palto no ayuda”, “Eso no lo hizo ella”, “No provoca ni probarlo con esa presentación”, “Ya Jessi le enseñó la receta a Sandrita”, “Se ve igual de insípido”, entre otros comentarios.