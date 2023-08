Nela González, de MasterChef, soltó la lengua y reveló que sufrió de 'acoso' por reconocido actor

Todo fue en un proyecto televisivo en el que, al parecer, el actor, de quien aún no revela el nombre, quería tener algo con ella.

Según menciona, todo se dio en su primer día en el canal RCTV, cuando el actor la llevó a un cuarto oscuro y según cuenta, intentó besarla y "meterle mano".

“A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, aseguró.

Un caso similar se ha conocido en las últimas horas. Esta vez, la protagonista fue la participante de MasterChef, Nela González, quien en medio del programa de entretenimiento 'Lo sé todo', habló de una experiencia que vivió hace algunos años en medio de un proyecto de televisión.

Según contó Marianela, todo fue en un proyecto televisivo en el que, al parecer, el actor, de quien aún no revela el nombre, quería tener algo con ella.

"Fue en Venezuela con un compañero con el que hice un proyecto y la verdad no fue tan chévere porque él tenía pareja, entonces era acosador, quería tener algo conmigo, pero yo no me meto con gente con pareja", dijo.

De este modo, reveló que el hombre solía enviarle mensajes en las escenas de besos o íntimas, pues aseguro que "uno sabe cuando lo están observando o lo quieren agarrar de más y no era chévere".

Incluso, agregó que en algunas ocasiones el llanto se apoderó de ella en el camerino y tuvo que tomar terapias para superar este momento.

Y aunque dijo que jamás se lo volvió a encontrar, es consciente de que este tipo de hechos se presenten en la televisión y en la vida real.

"Luego de eso vino todo el cierre de RCTV y gracias a Dios no tuve que volver a trabajar con él, pero son experiencias con las que uno se encuentra en tv y en la vida real", agregó.

Es de destacar que Marianela, en una entrevista pasada del programa de Youtube 'Como vivir en pareja y no morir en el intento', habló de este mismo suceso y confesó que este actor la mandó a echar de RCTV.

"Me odiaba porque no me pudo comer y el tipo no pudo con eso y su rabia no fue normal", mencionó sin revelar el nombre del actor.