Natti Natasha reveló que Ozuna no quería grabar 'Criminal', ¿cómo se dio la colaboración?

La intérprete de 'Sin pijama' habló sobre aquella producción musical que, en seis años, ha logrado más de 2.000 millones de visualizaciones en YouTube. Esta canción ha puesto a bailar a más de un en las discotecas. En este orden ideas, Natti Natasha dijo que la compuso Jhayco, su productor fue Haze y ella.

"En el estudio de Raphy Pina en el 2016. Cuando volvemos al estudio, él tenía el coro y fue la que, desde el principio, no se le hizo nada. A Ozuna no le gustaba la canción y lo trajo Raphy. Lo llamaban y lo llamaban, pero de pronto no era su flow en ese momento. No sé si confió en el proyecto, pero la metió toda", expresó Natti Natash.

Hay que destacar que, en las últimas horas, la dominicana anunció el lanzamiento de su nueva canción 'ya no te extraño'. Los fans aseguraron que está más potente que nunca y viene más recargada.