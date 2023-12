Natti Natasha fue quien conquistó a Raphy Pina: reveló detalles de cómo pasó todo

Recientemente, Natti Natasha estuvo en una entrevista con Marko hablando de Raphy Pina, su actual pareja que está en la cárcel. Él tenía la duda de quién había sido la persona que enamoró primero a quién. Allí la dominicana aseguró que fue ella y lo que más le llamaba la atención era que no le prestaba atención.

Cuando iban a los eventos, ella intentaba agarrarle la mano a él, pero él se la negaba. Asimismo, le gustaba que él fuera más alto que ella y por la cantidad de tatuajes.

"Yo creo que la atrevida era yo, un poco. Lo veía tan grande, me encantaba que cuando estábamos en los premios, yo le intentaba agarrar la mano y él se quitaba. Dicen que tú no te puedes meter con colegas, pero en mi caso ha sido mejor, porque es una persona que va a entender los horarios", expresó Natti.

Además, aseguró que "Cuando pasaba lo de la gira, él entendía. Él me decía princesita, su caballerosidad, me encanta con los tatuajes y me gusta que me traten así",puntualizó.