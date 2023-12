Natti Natasha confesó que su esposo, Raphy Pina, no tiene visita conyugal

Además, confesó que le dedicó 'La falta que me haces', canción que lanzó este 2023 y la letra ha llamado bastante la atención, ya que, se siente el dolor de esta complicada situación.

"Otro día sin ti

Que despierto y tú no estás

Pasan cosas por mi mente

Me preocupa no saber cómo estarás

Tal vez igual que yo, sintiéndote fatal

Igual que yo, con ganas de llorar".

En la entrevista, Natti Natasha confesó que cada dos semanas va a visitar a su esposo junto a la niña. Al comienzo fue complicado, porque tenían algo en el medio y no podían ni abrazarse. Luego de esto, a él lo llevaron a una especie de campamento y disfrutan el tiempo que están juntos.

En este mismo sentido, aseguró que su hija no sabe que está en la cárcel, pero que cuando se suben a un avión es para poder visitarlo. Y cuando se ven, tienen un saludo particular y Natti le pide a Raphy que se suelte el cabello, para que su bebé lo vea". Finalmente, dijo que no hay visitas conyugales, pero que ella le manda cartas, y también se comunican por otros medios como el correo.