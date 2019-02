Natalia París y su sensual mensaje para cuidar el medio ambiente

View this post on Instagram

Ahora que capté tu atención, porfavor desliza para conocer más…..👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿___________________________________________________👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿_______________________________________________________ vamos a cambiar esto ya! 🦠 Estamos juntos en esto ((( @4ocean @greenpeacecolombia @attractours @grupoexito @tipsdebellezanataliaparis @mariana_correa14 @nataliaparismodel ))) y quien más se quiere unir?? ______________________________________________________🌍🌱🦠🌱 En mis historias puedes conocer cómo es el proceso que comencé en octubre cambiando los empaques de mis productos de belleza por #BIODEGRADABLES . 🌱la búsqueda, el proceso, etc. Ojalá muchos sigan el ejemplo ( les comparto compañías y marcas de proveedores #biodegradables y todo lo que voy descubriendo en el camino ) #nomoreplastic @🌍🌍🌍 ___________________INVITO A TODAS LAS FAMOSAS QUE SE COPIEN DE ESTA INICIATIVA 🌱Ya Es la hora de usar las redes sociales para algo mejor. 🌍_______________________________🌱🦠🌱🌍_______________________________________________________ @tvynovelas @15minutosco @larevistavea @revistajetset @revistafucsia @revistasemana @revistadonjuan @revistasoho @revistacarrusel @carascolombia @hola_col @revistadinero @revistaeresmx @cromos @revistatumexico @genterosacol #NOMASPLASTICO @cosmopolitan @cosmopolitan_es @cosmopolitanuk @cosmopolitanmx @vanidadesco @vanidadesusa _________________________________________________________________________________________________ un aplauso a #CHILE el primer país de Latinoamerica que ya prohibió las bolsas de #plastico 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 bravo! ____________________________ ❤️🌍_______________________________________________________LA SOLUCIÓN: hagamos conocer el problema, PERO, ENFOQUÉMONOS EN LA SOLUCIÓN. #leydeatraccion ❤️