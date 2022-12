Natalia París se quejó del "pésimo servicio" de los trabajadores de Avianca ¡Cero y van dos!

Al parecer, el personal de la reconocida aerolínea no prestó su servicio de una manera cordial.

Una de las modelos y DJs más reconocidas en Colombia es sin lugar a dudas Natalia París, ya que a través de los años ha sido tendencia en diferentes medios de comunicación debido a su talento y belleza, no obstante, en está ocasión, un hecho parece haber empañado la tranquilidad y felicidad de la paisa, pues cuando estaba dispuesta a viajar tuvo un altercado con dos trabajadores de la aerolínea Avianca.

De acuerdo al relato de París, el trato que recibió de los trabajadores no fue el esperado por ella, pues sí bien reconoce que la aerolínea es una gran empresa, personas como estas dañan la imagen.

Cabe resaltar que la DJ no explicó lo sucedido, simplemente se quejó del supuesto mal servicio y puso en evidencia a las dos personas con quienes había tenido el problema.

"Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar porque no hay derecho que haya gente así en Avianca, que es una gran empresa”"

Asimismo, Natalia París lamentó el hecho de que los jóvenes llevaran tapabocas, pues no podía mostrar quienes eran, unas declaraciones que se dieron mientras los trabajadores la miran de reojo.

Cabe resaltar, que hace un par de días la reconocida actriz de la telenovela ‘Betty la fea’, Natalia Ramírez, también hizo una denuncia sobre dos altercados que había tenido con la aerolínea Avianca.

El primero de ellos fue por una mala información de la empresa sobre el pago adicional en su equipaje y el segundo, cuando ella y su esposo fueron bajados del avión, esto luego de que su marido que iba cinco personas atrás en la fila se le acercó antes de abordar para despedirse y recibió un empujón por parte de un funcionario de la tripulación, quien le pidió alejarse y respetar el orden de ingreso a la aeronave.