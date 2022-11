Natalia París le 'da duro' a Margarita Rosa de Francisco por diferencias políticas

A través de las redes sociales Natalia París y Margarita Rosa se agarraron por política y se echaron los trapitos al sol.

Margarita Rosa de Francisco se ha mostrado como una mujer que no tiene ‘pelos en la lengua’ para expresar su punto de vista, es así que, en su cuenta de Twitter ha criticado y apoyado el gobierno cuando ha sido necesario.

Por esta razón, algunas personas la juzgan y aplauden en sus comentarios, una de sus detractoras es Natalia París, con quien ha tenido fuertes encontrones en dicha red social.

Hace algunas horas, ‘La Niña Mencha’ publicó un mensaje en su cuenta Twitter en el que compartió un hilo respondiendo a Daniel Samper por algunas críticas que había hecho en contra del gobierno.

Te puede interesar: Natalia París comparte teoría paranormal sobre la muerte de su gato

“Criticar al gobierno me parece sano cuando se valora en igual medida la gran propuesta que Colombia le está brindando al mundo en materia de economía solidaria y conciencia de la emergencia climática. Querido Daniel Samper ,¿por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo de los opositores que están claramente haciendo campaña para invalidarlo y así volver al país guerrerista?”, escribió.

Además de esto, publicó otros tweets argumentando su punto de vista: “me preocupa que lo hagas con tanta frecuencia. Me confunde mucho leerte. Como colombianos nos creemos tan poca cosa, que nos queda imposible admitir que, ¡por fin!, tenemos un presidente que, de manera muy serena y concreta, está llamando la atención en todos lados sobre lo valiosos que somos como reserva de vida para el planeta. Claro que podemos ser una potencia mundial de la vida y no del narcotráfico”, dijo en el hilo de Twitter.

El mensaje lo respondió instantes después, Daniel Samper, quien le dijo: “cuando digas nos vemos como amigos que somos y me explicas por qué te parece banal que haga sátira con el gobierno de Petro y no con el de Duque, Santos, Uribe (o cualquiera, como lo he hecho): satirizo el poder, más allá de quien lo ocupe; no hacerlo me convertiría en militante”.