Natalia París habló sobre las burlas que ha recibido toda su vida: "Tonta nunca he sido"

La modelo confesó lo que en realidad siente cada vez que escucha un chiste o una crítica en su contra.

Pues para la también DJ ya es casi costumbre escuchar chistes sobre su inteligencia, sin embargo, asegura que de boba no tiene ni un pelo; en una charla con Eva Rey indicó que las burlas al respecto no le duelen en absoluto, ya que tiene muy claro que es una mujer hábil y muy inteligente.

Puedes ver: Hija de Natalia París seduce a sus seguidores con un talento oculto ¡De infarto!

“Es verdad que tengo un pensamiento muy distinto y que he dicho cosas que la gente no es capaz de asimilar, pero tonta nunca he sido“, expresó.

También indicó que ha aprendido a utilizar esas burlas a su favor y aprovechar las críticas en su contra.

"Me considero una mujer muy hábil, muy inteligente, berraca. No me duele. He aprendido a aprovechar eso y utilizarlo a mi favor”, dijo.

Lee también: La inteligencia de las personas depende del tamaño de sus glúteos: Natalia París

Lleva tan bien el tema que incluso agradeció a quienes le hacen ese tipo de comentarios a diario, pues son los que la mantienen vigente.

“Creo que cuando hacen esos chistes, todavía hay una chica que me imita en la radio, me encanta. Me monto a un taxi, el taxista escucha mi voz y se voltea porque escuchó la voz de Natalia París, eso es gracias a todos esos chistes y a esta chica que me mantiene vigente", añadió.