Natalia París confiesa dura experiencia al ser DJ: "me hundían los botones para que me equivocara"

"Fue duro, pero gracias a ellos creo que empecé a coger esa canchita y aprendí así como a la fuerza. Pagué todas esas 'primiparadas' que le hacen a uno aquí a los DJ", expresó la empresaria colombiana.

Además, como si fuera poco, recientemente pasó por otra situación similar. Sin embargo, como ya sabía lo que lo pondría hacer, ella lo tomó muy calmada y solo no dejó que se la 'montaran' en esta ocasión.

"Hace poco me pasó con un Dj londinense, me hizo la misma. Me entregó y me hundió el botón para equivocarme, lo que pasó hace 8 años. Esos DJ de Bogotá me entrenaron", explicó Natalia París.