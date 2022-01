Nada de novios: Yina Calderón confesó que solo tiene unos cuantos ‘pelitos’

Muchos siguen cuestionándola por la cantidad de cirugías que se ha practicado.

La polémica influencer Yina Calderón continúa en la clínica Shaio recuperándose de una recaída que sufrió a raíz de las múltiples cirugías estéticas que se practicó.

Aunque ingresó el pasado martes en la noche al centro médico, donde le realizaron una serie de exámenes y la estabilizaron, se le ha visto muy activa en redes sociales, donde ha contestado múltiples preguntas que los usuarios le han hecho.

Aunque muchos le cuestionaron tantas cirugías, otros fueron más allá y le preguntaron por sus rutinas en convalecencia, como la del aseo.

Por su parte, Yina confesó que llevaba cuatro días sin poderse bañar y que solo se podía limpiar con pañitos.

“He estado a puro bañado de gato, llevo cuatro días a puro bañado de gato. Con pañitos de lado a lado. Mañana y me toca bañito”, confesó la exprotagonista de Nuestra Tele.

También aseguró que actualmente no tiene novio, “solo unos que otros pelitos”, mientras sonreía y argumentaba que actualmente estaba enfocada en su música.

Por otro lado, también confesó que se va a cambiar su look, por eso aseguró que no se ha retocado el color del tinte y pidió sugerencias a sus seguidores para su nuevo look.

Sin embargo, Yina aseguró que no le gustaban los tonos castaños, sino por el contrario, prefería los tonos de fantasía.