El 19 de diciembre el cantante venezolano Nacho, y la modelo venezolana Melany Mille se casaron en Miami. La pareja, que ya tiene más de cinco años de relación y dos hijas, decidieron dar el gran paso en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

El cantante y su ahora esposa conversaron con la revista People en español y allí brindaron algunos detalles de su boda.

“Esta unión es para afianzar esto. Cuando empecé mi relación con Miguel siempre supe que era la persona correcta y quería casarme y él no estaba tan convencido de volver a casarse . Con el tiempo, con todas las vivencias, con nuestra experiencia como pareja, él fue el que tomó esa iniciativa, yo ya había suavizado mi pensamiento”, indicó la presentadora.

Según comentó Millie, el intérprete de ‘Báilame’ no estaba seguro de casarse una vez más por lo que, con el paso del tiempo, ella dejó de lado sus ganas de contraer nupcias con él. Sin embargo, en diciembre de 2022 Nacho la sorprendió al pedirle matrimonio.

“Estoy bastante contento y siento que está sucediendo este acontecimiento justo cuando tenía que suceder. A pesar de tener la disposición y ganas de que [Melany] se uniera conmigo en matrimonio como un símbolo de las ganas de compartir mi vida con ella, yo no tenía prisa de que la boda sucediera y sé que es porque teníamos que vivir lo que hemos vivido en este par de años en donde nos sentimos más preparados más maduros y conscientes del compromiso que vamos a tomar cada uno ”, relató el cantante.

La pareja también reveló que decidió casarse en Miami, y no en Venezuela, porque toda la familia del artista está en esa ciudad, incluyendo sus hijos mayores. “Yo siempre quise que la boda civil fuera en Miami y poder compartir con la familia de Miguel, que es numerosa, y también con sus hijos varones. Es importante para nosotros que estuviéramos presentes. Este evento fue con sencillez y se hizo con amigos más íntimos y familiares”, indicó Melany.

Asimismo, Nacho explicó por qué su boda fue solo por lo civil y y el porqué no tienen en mente hacerlo ante lo religioso. “No es una boda religiosa, nosotros no somos religiosos, no lo hicimos en presencia de santos ni estatuas ni de nada religioso. Nuestra única religión es creer en Jesucristo y queríamos tener a representantes de la fe con nosotros y esa energía es la que nos acompañó”, aseveró.