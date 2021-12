Raphy Pina, esposo de la cantante, reveló que viajarían en el mismo avión junto a su hija.

Pese a las despedidas y mensajes que enviaron algunos artistas urbanos al fallecido productor, una de las personas a las que les pegó más duro la noticia fue a Natti Natasha, reconocida representante de las mujeres en este género musical, quien era amiga y allegada de Flow La Movie desde hace bastante tiempo.

No obstante, un detalle que dejó sin palabras a miles de personas fue que, según reveló Raphy Pina, esposo de la cantante, este jueves 16 de diciembre iban a viajar, junto a su hija, en el avión que se accidentó. La familia relató que se desplazaría en aquella aeronave hacia Miami para cumplir algunos compromisos que tenían agendados.

“Hoy no es buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, aseguró el productor a la prensa, una vez salió de la cuarta audiencia legal a la que asistió por estar acusado de posesión ilegal de armas.

“Natti se enteró de lo del avión y está destrozada porque en ese avión íbamos hoy, toda la familia y mis hijos”, agregó Pina.

Natasha no pudo acompañar a su esposo a la audiencia, debido a lo afectada que quedó por la muerte de su amigo y su familia. Horas más tarde llegó al sitió, según informó la prensa.