Murió Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja

El productor y biólogo estadounidense Stephen Hillenburg falleció, a sus 57 años, este lunes a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés), enfermedad que padeció el físico Stephen Hawking.

La ALS ataca las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal. No se conoce la causa, ni existe cura alguna.

El anuncio oficial lo hizo Nickelodeon, a través de un comunicado.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛

— Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 de noviembre de 2018