Murió el actor de 'Forrest Gump' a unas cuantas horas de terminar el 2022

Penny nació en Jacksonville y creció en Carolina del Norte, donde cursó estudios universitarios en el Wofford College de Carolina del Sur. Su trayectoria académica la completan cursos en universidades como Columbia en Nueva York o la Universidad de Alabama.

El actor dedicó 32 años de su vida a la docencia y en su trabajo como profesor tuvo reconocimientos como el Premio Ellen Gregg Ingalls a la Excelencia en la Enseñanza en el Aula en los años 70, mientras que su libro de poesía "Prologues to Home" recibió el Silver Bowl Award de 1980.

El haberse retirado de su carrera académica le permitió ampliar su trabajo como actor, y a su trayectoria también la enmarcan filmes como "Mississippi Burning" (1988) y "My cousin Vinny" (1992) en donde compartió créditos con Joe Pesci.

También tuvo una pequeña incursión en la televisión en producciones como "In the Heat of the Night" (1990), junto a Carroll O’Connor and Howard E. Rollins Jr, y "Still the King" de 2016, en la que el actor tuvo su última aparición.