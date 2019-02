Murió actriz que interpretó a la tía de Patty en ‘El Chavo del 8’

View this post on Instagram

Mami, si hay Reencarnacion, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo. Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. ¡Qué bonitos y sólidos valores me dejaste! Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti. Siempre me educaste a hacerme responsable de mis actos, a no hacerme víctima de nada ni nadie y a enfrentar cualquier miedo que pudiera tener. Esta fortaleza interna que tengo, con la que puedo ver la vida y sus retos de frente, es solamente gracias a tu entregada educación. Te amo siempre mami.