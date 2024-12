La mujer que días atrás demandó a los raperos Jay-Z y Sean Diddy Combs por una supuesta violación cuando ella tenía 13 años admitió "algunos errores" en su relato, dijo durante una entrevista con la cadena NBC News de las últimas horas.

"He cometido algunos errores" en los recuerdos de esa noche, afirmó la mujer, identificada como Jane Doe en la demanda presentada contra Shawn Carter -nombre real de Jay-Z- y Diddy. Aunque, mantiene que sí ocurrió el "evento catastrófico" en el que los artistas supuestamente la violaron después de haberla llevado en una lujosa limusina y ofrecerle una bebida adulterada hasta que se sintió mareada.



En la entrevista con el citado medio, la demandante contó cómo la llevaron desde Rochester (estado de Nueva York) hasta la Gran Manzana para la gala de los MTV Video Music Awards del 2000, antes de que el conductor de la limusina de Combs le ofreciera transportarla a la fiesta posterior.

Además, describió haber hablado con el músico Benji Madden y su hermano en la fiesta en cuestión antes de que su padre la recogiera después de su presunta agresión. Sin embargo, un representante de los hermanos Madden confirmó a NBC que los hermanos estaban de gira por el medio oeste de Estados Unidos durante la celebración de esos premios.



Supuestamente, un amigo de la demandante la llevo ese día a la gala, pero el hombre ya falleció y no puede aportar su versión, según cuentan desde NBC.



Las inconsistencias en su relato del incidente, que supuestamente ocurrió hace 24 años, no necesariamente significan que las acusaciones sean falsas debido a "una reconstrucción desordenada fruto del trauma", señalan desde organizaciones como End Violence Against Women International.

El abogado de esta demandante, Tony Buzbee, dijo que continúa reuniendo pruebas y estudiando este caso en concreto. Tras esto, representantes de Jay-Z emitieron un comunicado diciendo que la entrevista de NBC validó su posición de que Buzbee y su cliente lo atacaron con una denuncia falsa para ganar dinero y fama para ellos mismos.



Esta denuncia fue presentada inicialmente en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York y, el domingo pasado, fue ampliada para incluir a Carter.



La demanda relata que la menor fue conducida a una casa de color blanco, donde se le hizo firmar un supuesto acuerdo de confidencialidad sin entregarle una copia. La fiesta estaba repleta de celebridades que consumían marihuana y cocaína. A la joven le ofrecieron una bebida que le hizo sentirse "mareada, desorientada y con necesidad de tumbarse", por lo que se dirigió a una habitación para reposar.



Poco después, Combs y Carter entraron en la habitación con Diddy diciéndole: "¡Estás lista para la fiesta!". Según la demanda, Carter le quitó la ropa, la inmovilizó y la violó mientras Combs y otra famosa, una mujer no identificada, la observaban. La demandante alega que Combs también la violó mientras Carter y la otra mujer miraban.

Tras lo sucedido, la joven tomó su ropa y abandonó el lugar. Logró llegar a una gasolinera, donde llamó a su padre.



Combs, de 55 años, actualmente se enfrenta a un proceso penal en Nueva York donde se ha declarado inocente de los cargos de coaccionar y abusar de mujeres durante años, supuestamente con la ayuda de sus empleados